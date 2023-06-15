Игнатьев назвал три причины, по которым футболистам комфортно оставаться в «Зените»

Бывший главный тренер сборной России по футболу Борис Игнатьев высказался о возможном переходе полузащитника петербургского «Зенита» Далера Кузяева в стамбульский «Бешикташ».

«Здесь такая же картина обрисовывается, как и в ситуации с Чаловым. Что-то иное я сказать не могу, хотя Далер играет в такой команде, где количество положительных эмоций зашкаливает. Его команда практически всегда побеждает, хорошо финансируется, что важно для жизни. Он играет сейчас в таком клубе, где все есть для того, чтобы не думать о секундах свысока. Поэтому тут только ему решать, что делать дальше», — приводит слова Игнатьева «Газета.Ru».

Ранее появилась информация, что Кузяев может перейти в «Бешикташ».

В минувшем сезоне Кузяев провел 38 матчей за «Зенит», в которых забил 5 голов и сделал 6 результативных передач. Его контракт с петербуржцами рассчитан до 30 июня 2023 года.