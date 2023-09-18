Борис Игнатьев: «Бабич — герой тура»

Экс-главный тренер сборной России Борис Игнатьев после матча 8-го тура РПЛ «Спартак» — «Сочи» (1:0) высказал мнение об игроках красно-белых — Срджане Бабиче, Антоне Зиньковском и Тео Бонгонде.

— Герой тура?

— Бабич. Классный центральный защитник, который в матче против «Сочи» со своими прямыми обязанностями справился безупречно, а в компенсированное время еще и победный гол забил, прервав неудачную серию «Спартака». Помимо Бабича отмечу Зиньковского, который после выхода на замену явно усилил игру. Знаете, некоторые идут в обводку ради обводки, хотят вистов от болельщиков. Это не про Антона.

— Разве?

— Конечно! Он тонко чувствует, когда отдать пас, а когда пойти в дриблинг, чтобы потом создать момент для партнера. Нравится мне и Бонгонда. В первых матчах он был особенно хорош. Да и сейчас держит планку. Сразу вписался в командную игру. Раскрашивает ее финтами, обостряющими передачами и голами.

«Спартак» занимает шестое место в турнирной таблице РПЛ с 13 очками в 8 матчах. В следующем туре красно-белые сыграют против «Динамо» 23 сентября.