Игнатьев: «Не допускаю никаких неожиданностей в стыковых матчах»

Заслуженный тренер РСФСР Борис Игнатьев рассказал о своих ожиданиях от стыковых матчей.

«Не допускаю никаких неожиданностей. «Факел» и «Пари НН» опытнее и сильнее своих соперников. Последние матчи чемпионата показали, что у них не только есть характер, но и пришла тактическая зрелость. Евсеев и Юран вложили своим командам необходимое направление. Да и качество футболистов, которые у них в составах, гораздо выше, чем у клубов ФНЛ. Тут дело только в мотивации. Младшие по рангу будут очень хотеть пробиться в РПЛ, а старшие могут думать, что они все это уже проходили. Здесь уже следует учитывать, что Юран и Евсеев не дадут послабления и в плане готовности их команды будут на самом высоком уровне. Они прекрасно понимают, как это делается», — приводит «Евро-Футбол.Ру» слова Игнатьева.

В рамках стыковых матчей «Пари НН» сыграет против «Родины», а «Факел» — против «Енисея». Первые игры пройдут 7 июня, а ответные состоятся 10 июня.