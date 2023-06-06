Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов РПЛ
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 16:26

Игнатьев: «Не допускаю никаких неожиданностей в стыковых матчах»

Алина Савинова
Telegram Дзен

Заслуженный тренер РСФСР Борис Игнатьев рассказал о своих ожиданиях от стыковых матчей.

«Не допускаю никаких неожиданностей. «Факел» и «Пари НН» опытнее и сильнее своих соперников. Последние матчи чемпионата показали, что у них не только есть характер, но и пришла тактическая зрелость. Евсеев и Юран вложили своим командам необходимое направление. Да и качество футболистов, которые у них в составах, гораздо выше, чем у клубов ФНЛ. Тут дело только в мотивации. Младшие по рангу будут очень хотеть пробиться в РПЛ, а старшие могут думать, что они все это уже проходили. Здесь уже следует учитывать, что Юран и Евсеев не дадут послабления и в плане готовности их команды будут на самом высоком уровне. Они прекрасно понимают, как это делается», — приводит «Евро-Футбол.Ру» слова Игнатьева.

В рамках стыковых матчей «Пари НН» сыграет против «Родины», а «Факел» — против «Енисея». Первые игры пройдут 7 июня, а ответные состоятся 10 июня.

Источник: https://www.euro-football.ru/article/29/1005149449_boris_ignatev_v_perehodnyih_matchah_ne_dopuskayu_neojidannostey
Футбол
Первая лига
ФК Енисей
ФК Нижний Новгород
ФК Родина
ФК Факел (Воронеж)
Борис Игнатьев
1
0
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Конец эпохи ТЩК? В сборной России по фигурному катанию больше нет Трусовой, Щербаковой и Косторной
ЦСКА стал вторым в чемпионате России, «Спартак» занял третье место
Число погибших от отравления алкоголем в Ульяновской области возросло до 18
Уровень воды в Днепре значительно повысился после подрыва Каховской ГЭС
ВС РФ уничтожили 17 танков ВСУ на южнодонецком направлении
Как работает система стабилизации цен на продукты в РФ: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Дуарте: адаптация в «Спартаке», смерть брата, удаление на Малкоме
Топ-10: самые огненные дерби «Спартак» — ЦСКА
Быстров: «Соболев, тренируйся! А про судейство скажу я!»
Топ-10: главные династии российского футбола
Быстров. Чего «Спартак» боялся в Питере? Можно поздравлять «Зенит» с золотом-2024?
Топ-10. Самые дорогие российские футболисты
Быстров: сумасшедшая победа «Спартака», «ВАР в своих интересах»
Топ-10: главные события в 100-летней истории «Динамо»
Быстров: что со «Спартаком»? Пофигизм «Зенита»
Арсен Захарян: как он изменился за год. Третий выпуск
«Ростов» — «Пари НН»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Крылья Советов»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Химки»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Динамо»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Факел»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Локомотив»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Урал»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Оренбург»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
РПЛ: 18-й тур, видеообзоры матчей
«Сочи» — ЦСКА: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Торпедо»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Динамо» — «Крылья Советов»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Локомотив»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Пари НН»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Оренбург»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Урал»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
Материалы сюжета: Стыки «Факел» — «Енисей» и «Пари НН» — «Родина»: кто будет играть в РПЛ?
Самошников — лучший игрок сезона. Будущее Дзагоева. Что делать Игнашевичу? Тупик «Арсенала»
Парфенов: «Первая лига — очень крепкий чемпионат, любая команда может обыграть любую»
Бесчастных заявил, что футболисты «Родины» сильно прибавили за этот год
Калешин объяснил, почему у него не было предложений из РПЛ: «Я категоричный человек и не готов везде работать»
«Я выбрал путь антисистемы, цель которой — развалить систему российского футбола изнутри». Интервью-«бомба» Евгения Калешина
Парфенов: «В матчах с «Пари НН» важно проявить терпение и сыграть разумно»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Ломаев: «Я ничего не знаю об интересе со стороны «Зенита» и «Рубина»

Турецкий агент назвал новичка «Оренбурга» Гюрлюка большим талантом для РПЛ