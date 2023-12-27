Игнатьев: «Не думаю, что за песни надо кидать камни в Дзюбу»

Бывший главный тренер сборной России Борис Игнатьев поделился мнением о том, что форвард «Локомотива» Артем Дзюба исполнил песню «Зенита».

«Не думаю, что надо кидать камни в Дзюбу. В свое время он играл в «Зените», играл успешно. Сейчас обстановка дает ему возможность поностальгировать. Вот он и вспоминает, как это было. Может, спустя время он в песне вспомнит тульский «Арсенал». Я даже не вижу в этом причин огорчаться или радоваться. Обыкновенный житейский момент. Оскорбительного в адрес «Локомотива» в его песне нет», — приводит слова Игнатьева «Евро-Футбол.Ру».

На вечеринке в честь дня рождения жены Кристины Дзюба исполнил песню о «Зените» группы «Ленинград».

35-летний нападающий выступал за клуб из Санкт-Петербурга с 2015 по 2022 год. Всего он провел за сине-бело-голубых 249 матчей, в которых забил 108 голов и отдал 70 результативных передач.