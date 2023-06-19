Игнатьев не вошел в состав «Локомотива» на летние сборы

«Локомотив» в Telegram-канале объявил состав игроков на летние учебно-тренировочные сборы.

В список футболистов не вошел нападающий Иван Игнатьев. Ранее «СЭ» сообщал, что форвард может продолжить карьеру в «Сочи».

На сбор поедут защитники Евгений Морозов, который прошедший сезон провел в «Факеле» на правах аренды, а также Александр Сильянов, который в сезоне-2022/23 выступал за «Ростов».

К новому сезону железнодорожники будут готовиться на базе в Баковке. Расписание контрольных матчей будет опубликовано позднее.