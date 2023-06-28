Игнатьев объяснил, как на «Зенит» повлияет уход Малкома и Клаудиньо

Бывший тренер сборной России Борис Игнатьев отреагировал на возможный уход из «Зенита» бразильских игроков.

«С уходом бразильцев в чемпионате повысится уровень конкуренции. На сегодняшний день у «Зенита», у которого в наличии имеются Малком, Клаудиньо и Вендел — большие игроки, и им сложно найти аналогов в нашей лиге, есть некие «материальные» и спортивные преимущества перед остальными. Я не думаю, что с их уходом у команды жизнь сильно усложнится. Там в руководстве есть умные люди, и они, имея возможность, приобретут игроков такого же калибра из той же Бразилии. Но, если эти адаптированные к нашему чемпионату футболисты уйдут, то ЦСКА, «Спартаку» и, возможно, «Локомотиву» будет легче конкурировать с «Зенитом», — приводит слова Игнатьева Betonmobile.ru.

«Зенит» по итогам сезона-2022/23 в пятый раз подряд стал чемпионом России. Сейчас в клубе выступают бразильцы Родригао, Дуглас Сантос, Роберт Ренан, Клаудиньо, Вендел, Густаво Мантуан, Ду Кейрос и Малком.