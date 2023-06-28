Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов РПЛ
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 22:41

Игнатьев объяснил, как на «Зенит» повлияет уход Малкома и Клаудиньо

Ана Горшкова
Корреспондент
Telegram Дзен

Бывший тренер сборной России Борис Игнатьев отреагировал на возможный уход из «Зенита» бразильских игроков.

«С уходом бразильцев в чемпионате повысится уровень конкуренции. На сегодняшний день у «Зенита», у которого в наличии имеются Малком, Клаудиньо и Вендел — большие игроки, и им сложно найти аналогов в нашей лиге, есть некие «материальные» и спортивные преимущества перед остальными. Я не думаю, что с их уходом у команды жизнь сильно усложнится. Там в руководстве есть умные люди, и они, имея возможность, приобретут игроков такого же калибра из той же Бразилии. Но, если эти адаптированные к нашему чемпионату футболисты уйдут, то ЦСКА, «Спартаку» и, возможно, «Локомотиву» будет легче конкурировать с «Зенитом», — приводит слова Игнатьева Betonmobile.ru.

«Зенит» по итогам сезона-2022/23 в пятый раз подряд стал чемпионом России. Сейчас в клубе выступают бразильцы Родригао, Дуглас Сантос, Роберт Ренан, Клаудиньо, Вендел, Густаво Мантуан, Ду Кейрос и Малком.

Источник: Betonmobile
ФК Зенит
Борис Игнатьев
3
Обсудить
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Российские фигуристы не попали в список участников этапов Гран-при в сезоне-2023/24
Группа Тутберидзе на перепутье. Что ждет фигуристок в этом сезоне?
Пропавший в тайге в Амурской области мальчик рассказал о спасшей его собаке
В Санкт-Петербурге мужчина выстрелил в девушку и покончил жизнь самоубийством
Полиция Швеции разрешила акцию с сожжением Корана в Стокгольме в Курбан-байрам
Как Россия боролась за Курилы: спецпроект «Известий»
Популярное видео
«Факел» — «Енисей»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Пари НН» — «Родина»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Родина» — «Пари НН»: видеообзор, первый стыковой матч
«Енисей» — «Факел»: видеообзор, первый стыковой матч
Дуарте: адаптация в «Спартаке», смерть брата, удаление на Малкоме
Топ-10: самые огненные дерби «Спартак» — ЦСКА
Быстров: «Соболев, тренируйся! А про судейство скажу я!»
Топ-10: главные династии российского футбола
Быстров. Чего «Спартак» боялся в Питере? Можно поздравлять «Зенит» с золотом-2024?
Топ-10. Самые дорогие российские футболисты
Быстров: сумасшедшая победа «Спартака», «ВАР в своих интересах»
Топ-10: главные события в 100-летней истории «Динамо»
Быстров: что со «Спартаком»? Пофигизм «Зенита»
Арсен Захарян: как он изменился за год. Третий выпуск
«Ростов» — «Пари НН»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Крылья Советов»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Химки»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Динамо»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Факел»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Локомотив»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Урал»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Оренбург»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
РПЛ: 18-й тур, видеообзоры матчей
«Сочи» — ЦСКА: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Торпедо»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Динамо» — «Крылья Советов»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Португальский агент оценил вероятность трансфера Хлусевича в «Спортинг»

Новичок «Фенербахче» Джеко не сыграет на турнире в Петербурге из-за отпуска