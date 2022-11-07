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Сегодня, 16:38

Игнатьев — о потерянных очках лидеров РПЛ в 16-м туре: «Внутренний голос кому-то шепчет: «Мы их и так обыграем»

Алина Савинова
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Бывший главный тренер сборной России Борис Игнатьев объяснил, почему в 16-м туре чемпионата России лидеры «Зенит», «Спартак», ЦСКА, «Краснодар» потеряли очки в играх с командами, располагающимися ниже в турнирной таблице.

«Я думаю, звезды так сошлись. Никакой подоплеки тут нет, связанной с тем, что кто-то специально как-то не так играл. Такое бывает в футболе. При этом хочу сказать, что, кроме мастерства, в футболе важно огромное стремление добиться победы. И вот его продемонстрировали не все.

Знаете, как. «Зенит» выходит. Знает, что против него «Ахмат». Матч дома, надо играть от «ножа» — все это понимают вроде. Но при этом внутренний голос кому-то шепчет: «Мы их и так обыграем», — приводит «РБ Спорт» слова Игнатьева.

Напомним, что в 16-м туре РПЛ «Зенит» проиграл «Ахмату» (1:2), ЦСКА уступил «Нижнему Новгороду» (0:1), «Спартак» сыграл вничью с «Сочи» (1:1), а «Краснодар» — с «Факелом» (3:3).

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/boris-ignat-ev-vnutrennij-golos-sheptal-zenitu-my-ih-i-tak-oby-graem/
Футбол
РПЛ
Борис Игнатьев
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