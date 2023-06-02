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Сегодня, 15:49

Игнатьев объяснил, почему считает Барриоса одним из лучших игроков сезона

Алина Савинова
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Бывший главный тренер сборной России Борис Игнатьев называл трех лучших игроков сезона в РПЛ.

«Малком, Барриос и Промес», — приводит «Евро-Футбол.Ру» слова Игнатьева.

Также он ответил на вопрос, почему включил в эту тройку Вильмара Барриоса.

«Этот человек сильно влияет на результат «Зенита». Он стержневой футболист, который формирует общекомандные действия. Он есть на поле — можно быть более активными в атаке. Команда выигрывает не только за счет Малкома, но и за счет тех, кто развязывает ему руки. Месси и Роналду — это хорошо, но Месси без Хави не мог бы ничего сделать. Барриос — колоритная фигура для нашего чемпионата», — добавил Игнатьев.

Барриос выступает за «Зенит» с 2019 года. В составе сине-бело-голубых он стал пятикратным чемпионом России, обладателем Кубка и Суперкубка страны.

Источник: https://www.euro-football.ru/article/29/1005145273_boris_ignatev_nazval_top-3_luchshih_igrokov_sezona_rpl
Вильмар Барриос
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
Борис Игнатьев
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