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Сегодня, 19:34

Игнатьев объяснил, почему «Зенит» стал больше внимания обращать на российских игроков

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Бывший главный тренер сборной России Борис Игнатьев объяснил, почему этим летом «Зенит» сменил вектор селекции и стал приобретать больше отечественных игроков.

«Наверное, в «Зените» поняли, что нет смысла тратить столько денег на бразильцев, чтобы обыграть команду из Орехов-Зуево. Тем более что и это не удалось спокойно сделать в минувшем сезоне. Собери россиян — меньше выйдут затраты.

Ведь, если берешь легионера в команду, ему нужен переводчик, квартира, машина, бонусы, подъемные и много чего еще. Зачем? В чемпионате России можно побеждать соперников и с помощью наших лучших игроков. Вот потом, когда «Зенит» выйдет на соперничество с «Миланом», «Манчестер Сити», другими грандами европейского футбола, можно будет вернуться к варианту с бразильцами», — приводит слова Игнатьева «РБ Спорт».

Этим летом «Зенит» подписал пятерых футболистов: вратаря Евгения Латышонка, защитников Сергея Волкова и Юрия Горшкова, полузащитника Максима Глушенкова и форварда Вильсона Изидора.

Источник: «РБ Спорт»
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
Борис Игнатьев
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