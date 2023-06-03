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Сегодня, 21:59

Игнатьев объяснил причину успеха ЦСКА в чемпионате России работой Федотова

Алина Савинова
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Бывший главный тренер сборной России Борис Игнатьев оценил выступление ЦСКА в завершившемся сезоне РПЛ.

«ЦСКА закономерно стал вторым. Нужно отдать должное тренерскому штабу во главе с Владимиром Федотовым. Они много работали, делали это качественно. Главное, что в этой работе стоит отметить — это то, как они нашли игровую структуру, в которой важное творческое место заняли Иван Обляков и Федор Чалов. В командной тактической схеме они обрели не только новое творческое лицо, но и помогли клубу создать определенное игровое направление, которое приносило им не только результат, но и качественную игру», — цитирует Игнатьева «Газета.Ru».

В 30-м туре ЦСКА одержал победу над «Ростовом» (4:1) и завоевал серебряные медали чемпионата России. Армейцы выиграли награды РПЛ впервые с сезона-2017/18. Тогда команда тоже стала второй.

Источник: https://www.gazeta.ru/sport/news/2023/06/03/20589776.shtml
Футбол
РПЛ
ФК ЦСКА (Москва)
Борис Игнатьев
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