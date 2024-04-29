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Сегодня, 14:54

Игнатьев объяснил проблемы «Зенита»

Константин Белов
Корреспондент
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Бывший главный тренер сборной России Борис Игнатьев считает, что тренерский штаб «Зенита» испытывает проблемы с тем, чтобы донести свои мысли до игроков.

«Сложнее и Семаку убеждать их в том, что было приемлемо вчера, сегодня уже не годится. Как только это получается, как только тренерский штаб достукивается до отдельно взятых игроков, то команда снова расцветает. Очень тяжело шестой год подряд показывать максимальный результат, не у всех это получается. Тренеру становится сложнее расшевелить игроков, они адаптируются к его словам и действиям», — цитирует Игнатьева «Газета.RU».

«Зенит» продолжает возглавлять турнирную таблицу чемпионата России, набрав 50 баллов.

Источник: https://www.gazeta.ru/sport/news/2024/04/29/22895785.shtml
ФК Краснодар
ФК Крылья Советов (Самара)
Борис Игнатьев
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