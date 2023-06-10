Игнатьев: «В России гигантский разрыв между возможностями клубов»

Бывший главный тренер сборной России Борис Игнатьев поделился мнением об идее расширения РПЛ.

«А зачем? Где мы возьмем эти команды? «Торпедо» вошло и тут же вышло. У нас нет футболистов, которые могут качественно наполнить команды первой лиги. У нас в стране нет стадионов, посмотрите на ту же «Аланию», ее даже не допустили до стыковых матчей. Почему «Торпедо» вылетает? Потому что в клубе есть много организационных проблем. У нас в стране есть множество команд, которые растворились . «Тосно», «Тамбов», «Мордовия» — где они все? Был бы у нас переизбыток игроков, над идеей расширения можно было порассуждать», — приводит «Евро-Футбол.Ру» слова Игнатьева.

Также он отметил разный уровень материального оснащения команд.

«Одни едут в ОАЭ, другие у себя на базе всю жизнь тренируются. У нас просто гигантский разрыв между возможностями клубов», — добавил специалист.

В чемпионате России сезона-2022/23 выступало 16 команд. Победителем РПЛ в пятый раз подряд стал «Зенит». Второе место занял ЦСКА, третье — «Спартак». «Химки» и «Торпедо» вылетели в первую лигу.