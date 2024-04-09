Игнатьев: «Дзюба проводит средний сезон, но он нужен «Локомотиву»

Сегодня, 19:25
Бывший главный тренер сборной России Борис Игнатьев оценил игру нападающего «Локомотива» Артема Дзюбы.
«Артем проводит среднего качества сезон. От игрока его уровня ждут в первую очередь забитых голов, а их явно не хватает. Но он все равно нужен нынешнему «Локомотиву». Когда Артем на поле, железнодорожники лучше смотрятся в нападении», — приводит слова Игнатьева «РБ Спорт».
В текущем сезоне 35-летний Дзюба сыграл 23 матча, в которых забил 4 мяча и отдал 4 голевые передачи.
«Локомотив» занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 36 очков в 22 матчах.