Игнатьев: «Дзюба проводит средний сезон, но он нужен «Локомотиву»

Бывший главный тренер сборной России Борис Игнатьев оценил игру нападающего «Локомотива» Артема Дзюбы.

«Артем проводит среднего качества сезон. От игрока его уровня ждут в первую очередь забитых голов, а их явно не хватает. Но он все равно нужен нынешнему «Локомотиву». Когда Артем на поле, железнодорожники лучше смотрятся в нападении», — приводит слова Игнатьева «РБ Спорт».

В текущем сезоне 35-летний Дзюба сыграл 23 матча, в которых забил 4 мяча и отдал 4 голевые передачи.

«Локомотив» занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 36 очков в 22 матчах.