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Сегодня, 19:25

Игнатьев: «Дзюба проводит средний сезон, но он нужен «Локомотиву»

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Бывший главный тренер сборной России Борис Игнатьев оценил игру нападающего «Локомотива» Артема Дзюбы.

«Артем проводит среднего качества сезон. От игрока его уровня ждут в первую очередь забитых голов, а их явно не хватает. Но он все равно нужен нынешнему «Локомотиву». Когда Артем на поле, железнодорожники лучше смотрятся в нападении», — приводит слова Игнатьева «РБ Спорт».

В текущем сезоне 35-летний Дзюба сыграл 23 матча, в которых забил 4 мяча и отдал 4 голевые передачи.

«Локомотив» занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 36 очков в 22 матчах.

Источник: «РБ Спорт»
Артем Дзюба
Футбол
РПЛ
ФК Локомотив (Москва)
Борис Игнатьев
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