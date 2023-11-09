Игнатьев: «Иногда Пиняев подает надежды на большое восхождение и серьезное будущее»

Экс главный тренер сборной России Борис Игнатьев рассказал, что думает об игре полузащитника «Локомотива» Сергея Пиняева.

«Есть моменты, когда он напоминает нам о своем существовании и о своем таланте. Иногда он подает надежды на большое восхождение и серьезное будущее. Возможно, мы очень часто теряем игроков из-за такого отношения прессы и болельщиков», — цитирует Игнатьева «Евро.Футбол.Ру».