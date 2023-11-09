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Сегодня, 15:25

Игнатьев: «Иногда Пиняев подает надежды на большое восхождение и серьезное будущее»

Виктория Кравченко
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Экс главный тренер сборной России Борис Игнатьев рассказал, что думает об игре полузащитника «Локомотива» Сергея Пиняева.

«Есть моменты, когда он напоминает нам о своем существовании и о своем таланте. Иногда он подает надежды на большое восхождение и серьезное будущее. Возможно, мы очень часто теряем игроков из-за такого отношения прессы и болельщиков», — цитирует Игнатьева «Евро.Футбол.Ру».

В нынешнем сезоне 19-летний Пиняев провел за «Локомотив» 20 матчей, забил 1 мяч и отдал 3 результативные передачи.

Источник: https://www.euro-football.ru/article/29/1005439650_ignatev_pinyaev_ne_stanovitsya_luchshe
Сергей Пиняев
ФК Локомотив (Москва)
Борис Игнатьев
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