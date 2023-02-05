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Игнатьев о нежелании Азмуна возвращаться в Россию: «Зенит» ничего не потеряет. У игрока есть свои соображения»

Сергей Разин
корреспондент
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Бывший главный тренер сборной России Борис Игнатьев поделился мнением о том, что форвард «Байера» Сердар Азмун, выступавший ранее в РПЛ, не хочет возвращаться в Россию.

«Зенит» ничего не потеряет от решения Азмуна. У игрока есть свои соображения. Возможно, это связано с тем, что он не уверен по поводу своего игрового времени в петербургском клубе. Футболист уехал и обрел новый дом. Если честно, я бы прошел и не заметил эту новость про Азмуна. Потому что решение об отъезде уже состоялось, нужно доверять своим действиям. У «Зенита» же достаточно ресурсов, человеческих кадров. Так что, разжиганием этой темы я бы не занимался», — приводит слова Игнатьева Betonmobile.ru.

Ранее Sport24 сообщал, что Азмун не хочет возвращаться в Россию и принял принципиальное решение остаться в «Байере» до лета. Позже агент футболиста опроверг эту информацию.

С января 2022-го Азмун выступает за «Байер». Его контракт с немецким клубом рассчитан до 2027 года. В текущем сезоне форвард сыграл 13 матчей во всех турнирах и отметился 2 результативными передачами.

Источник: https://betonmobile.ru/ignatev-prokommentiroval-vozmozhnoe-nezhelanie-azmuna-vozvrashhatsya-v-rossiyu

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Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из различных источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Stavka.tv
  • Odds.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • vprognoze.ru
⚽ Футбол. Англия. АПЛ
Тоттенхэм Хотспур
Манчестер Сити

П2

29%

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Барселона
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обе забьют - да

24%

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Ф1(-1.5)

21%

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ИТБ2 (0.5)

18%

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Сердар Азмун
ФК Байер
ФК Зенит
Борис Игнатьев
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