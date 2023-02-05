Игнатьев о нежелании Азмуна возвращаться в Россию: «Зенит» ничего не потеряет. У игрока есть свои соображения»

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Бывший главный тренер сборной России Борис Игнатьев поделился мнением о том, что форвард «Байера» Сердар Азмун, выступавший ранее в РПЛ, не хочет возвращаться в Россию.
«Зенит» ничего не потеряет от решения Азмуна. У игрока есть свои соображения. Возможно, это связано с тем, что он не уверен по поводу своего игрового времени в петербургском клубе. Футболист уехал и обрел новый дом. Если честно, я бы прошел и не заметил эту новость про Азмуна. Потому что решение об отъезде уже состоялось, нужно доверять своим действиям. У «Зенита» же достаточно ресурсов, человеческих кадров. Так что, разжиганием этой темы я бы не занимался», — приводит слова Игнатьева Betonmobile.ru.
Ранее Sport24 сообщал, что Азмун не хочет возвращаться в Россию и принял принципиальное решение остаться в «Байере» до лета. Позже агент футболиста опроверг эту информацию.
С января 2022-го Азмун выступает за «Байер». Его контракт с немецким клубом рассчитан до 2027 года. В текущем сезоне форвард сыграл 13 матчей во всех турнирах и отметился 2 результативными передачами.
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