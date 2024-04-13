Игнатьев оценил шансы «Динамо» на чемпионство

Бывший главный тренер сборной России Борис Игнатьев высказался о шансах «Динамо» на чемпионство.

«Конечно, всякое может быть в жизни и в футболе. Это в конечном итоге просто игра. За этой игрой стоит много того, что говорит о работе внутри клуба и команды. Я суммирую все факторы и в чемпионской гонке отдаю предпочтение «Зениту». Тут все — финансы и кадры, которые решают все. Селекция значит очень многое», — цитирует Игнатьева «Евро-Футбол.Ру».

На данный момент бело-голубые располагаются на третьем месте в турнирной таблице чемпионата России с 38 очками и отстают на шесть баллов от лидирующего «Зенита».

В 24-м туре РПЛ «Динамо» сыграет на выезде с «Уралом». Матч пройдет 14 апреля.