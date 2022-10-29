Игнатьев оценил шансы «Локомотива» на победу в матче с ЦСКА

Сегодня, 14:20
Бывший главный тренер сборной России Борис Игнатьев поделился ожиданиями от матча 15-го тура РПЛ «Локомотив» — ЦСКА.
«Я вижу некие изменения в стане «Локомотива». Ведь не секрет, что с приходом новых людей, меняется ситуация, она становится более насыщенной. Игрокам хочется понравиться новому тренерскому штабу и новым руководителям, потому что в состав будут вноситься какие-то коррективы. Другое дело, что это командная игра. За короткое время сложно что-то творческое создать, но игроки будут стремиться. У команды есть посредственные футболисты, есть те, кто не должен играть в «Локомотиве», но есть те, кто готов со всех точек зрения противостоять ЦСКА.
Армейцы тоже не блещут результатами, у них нет стабильности. При этом понятно, как они играют и кто должен быть на поле. ЦСКА ближе к положительному результату. Но я не стал бы говорить со стопроцентной уверенностью, что ЦСКА победит. Конечно, на чистом листе они ближе к такому результату», — приводит Betonmobile слова Игнатьева.
Матч «Локомотив» — ЦСКА состоится сегодня, 29 октября и начнется в 19.00 по московскому времени.
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Основные источники исследования