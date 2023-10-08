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Сегодня, 15:17

Игнатьев оценил состояние «Спартака»

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Бывший главный тренер сборной России Борис Игнатьев оценил состояние «Спартака» перед сегодняшним дерби с ЦСКА.

«Разница между командами сейчас не столь значительна. Раньше «Спартак» выглядел более могучей командой. С игровой точки зрения команда сама не знает, что она из себя представляет. Постоянное тасование состава не говорит об уверенности Абаскаля. В коллективе сейчас нет спортсменов, которые априори будут выходить в стартовом составе. В футболе есть игроки основного состава, а есть — резерва. У «Спартака» сегодня нет основного состава, мы в нем заблудились. При этом в клубе достаточно игроков, которые могут показывать качественную игру», — приводит слова Игнатьева «Евро-Футбол.Ру».

После 10 туров чемпионата России-2023/24 «Спартак» занимает 5-е место в турнирной таблице с 16 очками. ЦСКА — восьмой (16 очков).

«Спартак» на своем поле примет ЦСКА в воскресенье, 8 октября. Начало матча — в 19.00 по московскому времени.

Источник: https://www.euro-football.ru/article/29/1005376674_ignatev_ranshe_spartak_vyiglyadel_bolee_moguchey_komandoy
Футбол
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
ФК ЦСКА (Москва)
Борис Игнатьев
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