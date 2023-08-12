Игнатьев оценил влияние календаря сезона на поражение «Спартака» от «Урала»

Бывший главный тренер сборной России Борис Игнатьев не считает, что поражение «Спартака» в матче 4-го тура РПЛ против «Урала» (2:3) связано с насыщенным графиком игр команды.

«Плотный календарь не играет никакой роли в ошибках при обороне. На фоне усталости обычно притупляется умение противостоять обороне, умение обыгрывать. Вот когда человек устал, ему легче выбить мяч, отправить его куда-то, потому что разрушать всегда проще. Да, дорога и логистика отрицательно сказываются на возможности восстановления, но в целом все плюс-минус в одинаковых условиях. Поэтому говорить, что «Спартак» играет плохо в обороне, потому что у них календарь насыщенный, вообще безосновательно», — цитирует Игнатьева «Газета.Ru».

На данный момент красно-белые занимают 3-е место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 9 очков.

В 5-м туре «Спартак» дома сыграет с «Зенитом». Игра пройдет 20 августа и начнется в 19.30 по московскому времени.