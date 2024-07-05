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Сегодня, 20:14

Игнатьев отметил, что пока не увидел новаторства в игре ЦСКА

Алина Савинова
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Бывший главный тренер сборной России Борис Игнатьев поделился мыслями о перспективах ЦСКА в предстоящем сезоне РПЛ.

«Исходя из возможностей и традиций ЦСКА, они будут бороться за верхнюю планку российского чемпионата. Но трудно сказать, как это будет выглядеть во время сезона. Надо посмотреть еще несколько матчей подготовительного этапа, где уже должна вырисовываться игра. По матчу ЦСКА с «Белградом» понятно, что особых приобретений нет. Приходится действовать за счет командных действий. Нет какого-то новаторства или крутых изменений. Я не увидел новых игроков, которые будут определять политику команды в новом сезоне. Возможно, приобретения еще будут», — цитирует Игнатьева Legalbet.

По итогам минувшего сезона ЦСКА занял шестое место в РПЛ, набрав 48 очков, и проиграл «Зениту» в финале пути РПЛ FONBET Кубка России. После отставки Владимира Федотова в июне новым главным тренером московской команды стал серб Марко Николич.

Источник: Legalbet
Футбол
РПЛ
ФК ЦСКА (Москва)
Борис Игнатьев
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