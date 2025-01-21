Игнатьев отреагировал на переход бразильца Луиса Энрике в «Зенит»

Бывший главный тренер сборной России Борис Игнатьев поделился мыслями о трансфере Луиса Энрике в «Зенит».

«Успех того или иного трансфера можно определить по прошествии времени в команде. Когда увидишь, что игрок принес в команду и каков его результат, а стоить игрок может дороже того же Малкома, но судить я не берусь, потому что это будет неправильный подход», — цитирует Игнатьева Vprognoze.ru.

Контракт 24-летнего бразильца с сине-бело-голубыми рассчитан на четыре года с возможностью продления на сезон.

Ранее Энрике выступал за «Ботафого», вместе с которым стал чемпионом страны и завоевал Кубок Либертадорес.