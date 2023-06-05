Игнатьев поделился мнением о работе Абаскаля в «Спартаке»

Бывший главный тренер сборной России Борис Игнатьев оценил выступление «Спартака» под руководством Гильермо Абаскаля в завершившемся сезоне РПЛ.

«Я уже как-то говорил, что Абаскаль в первой части хорошо проявил себя, но он плохо знаком с российскими реалиями. С ноября по март сложно без понимания методических основ тренировочного процесса окунуться в реалии российского спорта. Команда после перерыва потеряла нужные кондиции, потеряла скорость и направленность на ворота соперника. Клуб стал более предсказуемым и понятным, пропала качественная игра. Может, теперь Абаскаль в полной мере окунулся в наши реалии и в силах продумать специфику тренировочных циклов», — приводит «Евро-Футбол.Ру» слова Игнатьева.

«Спартак» под руководством испанского специалиста завоевал бронзовые медали РПЛ по итогам сезона-2022/23. Победителем чемпионата в пятый раз подряд стал «Зенит». Второе место занял ЦСКА.

Абаскаль возглавил «Спартак» летом 2022 года. В феврале московский клуб продлил с ним контракт до лета 2025-го.