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Сегодня, 23:02

Игнатьев о возможном переходе Ахметова в «Зенит»: «Это молодой игрок с российским паспортом»

Руслан Минаев
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Бывший тренер сборной России по футболу Борис Игнатьев поделился мнением о возможном переходе хавбека «Краснодара» Ильзата Ахметова в «Зенит».

4 января Telegram-канал «Это футбол, брат!» сообщил, что 26-летний футболист перейдет в команду из Санкт-Петербурга этой зимой.

«Если же это правда, значит руководство и тренерский штаб «Зенита» видит какие-то свои моменты. В первую очередь, этот игрок молодой и с российским паспортом. Им нужен такой человек, которого не хватает в стане сине-бело-голубых, поэтому, наверное, они и выбрали его кандидатуру», — цитирует Игнатьева betonmobile.ru.

Ильзат Ахметов выступает за «Краснодар» с июля 2022 года. В сезоне-2023/24 хавбек забил 3 гола и сделал 2 результативные передачи в 21 матче за «быков» во всех турнирах.

Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость игрока в 3 миллиона евро, его контракт с клубом действует до конца июня 2024 года.

Источник: betonmobile.ru
Ильзат Ахметов
ФК Зенит
ФК Краснодар
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