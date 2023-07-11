Игнатьев — об уходе Медины из ЦСКА: «Нет незаменимых людей»

Бывший тренер сборной России Борис Игнатьев прокомментировал переход полузащитника Хесуса Медины из ЦСКА в «Спартак».

«Медина в армейском клубе показывал продукт и результат. Он был игроком основного состава. Но это не значит, что теперь ЦСКА не обойдется без него. Если бы игрок был очень нужен команде, то, наверное, клуб сделал бы все возможное, чтобы его удержать, используя пункты в контракте или через финансовые возможности. Я не думаю, что следует бить тревогу и кричать: «Караул». Нет незаменимых людей. Если душа футболиста не лежит, то хорошо, что все это вскрылось сейчас, а не потом, по ходу сезона. Ему бы приходилось исполнять свои обязанности, но сердце было бы где-то в другой стороне. Я без сожалений и эмоций принял его решение об уходе из ЦСКА», — цитирует Игнатьева Betonmobile.ru.

10 июля стало известно, что Медина перешел в «Спартак», подписав контракт с московской командой до конца июня 2026 года. Сумма сделки составила 7 миллионов евро.

Ранее полузащитник выступал за ЦСКА. Всего 26-летний футболист провел 45 матчей в составе армейцев, в которых отметился 12 голами и 10 результативными передачами.