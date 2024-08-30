Игнатьев поделился ожиданиями от матча «Локомотив» — «Краснодар» в 7-м туре РПЛ

Бывший тренер «Локомотива» Борис Игнатьев поделился ожиданиями от матча между железнодорожниками и «Краснодаром» в 7-м туре РПЛ.

«Обе команды показывают хорошую игру в атаке, особенно «Локомотив». Они показывают легкую и воздушную игру, много забивают. Видно, что молодые футболисты получают удовольствие от футбола. «Краснодар» же поправил свое положение в таблице и повысил качество игры. Фаворита в матче нет, потому что команды приблизительно равные. «Локомотив» посвежее, но «Краснодар» опытнее. Территориальным преимуществом ни одна из команд владеть не будет», — цитирует Игнатьева Legalbet.

Игра между командами состоится 1 сентября в Москве. «Локомотив» занимает первое место в таблице РПЛ с 15 очками, «Краснодар» идет на третьей строчке, имея в активе 12 баллов.