Игнатьев: «При всем уважении к «Краснодару», шансов больше у «Зенита»

Бывший главный тренер сборной России Борис Игнатьев поделился ожиданиями от матча 15-го тура чемпионата России между «Зенитом» и «Краснодаром».

«При всем уважении к «Краснодару», шансов больше у «Зенита». У них более стабильный состав, более квалифицированные футболистов, по подбору игроков они имеют приоритет. В то же время и психология будет играть в пользу петербуржцев — на своем поле они будут раскрепощены и сделают все для победы. А краснодарцы впервые в своей истории находятся на первом месте так долго, и ожидаемо боятся его упустить. У них нет той раскованности, которая была в тот момент, когда они набирали ход в турнирной таблице. Это может им помешать», — цитирует «Газета.Ru» Игнатьева.

Матч «Зенит» — «Краснодар» состоится в субботу, 11 ноября. Начало встречи — в 19:30 по московскому времени.