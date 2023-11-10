Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия

Футбол

Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 05:19

Игнатьев: «При всем уважении к «Краснодару», шансов больше у «Зенита»

Евгений Козинов
Корреспондент
Telegram Дзен

Бывший главный тренер сборной России Борис Игнатьев поделился ожиданиями от матча 15-го тура чемпионата России между «Зенитом» и «Краснодаром».

«При всем уважении к «Краснодару», шансов больше у «Зенита». У них более стабильный состав, более квалифицированные футболистов, по подбору игроков они имеют приоритет. В то же время и психология будет играть в пользу петербуржцев — на своем поле они будут раскрепощены и сделают все для победы. А краснодарцы впервые в своей истории находятся на первом месте так долго, и ожидаемо боятся его упустить. У них нет той раскованности, которая была в тот момент, когда они набирали ход в турнирной таблице. Это может им помешать», — цитирует «Газета.Ru» Игнатьева.

Матч «Зенит» — «Краснодар» состоится в субботу, 11 ноября. Начало встречи — в 19:30 по московскому времени.

Источник: https://www.gazeta.ru/sport/news/2023/11/09/21677293.shtml?updated
1
0
Читайте также
Медведев и Рублев сыграют в одной группе на Итоговом турнире ATP в Турине
Биография Сергея Павловича: история русского десантника и мощного нокаутера из UFC
Экс-командующий войсками НАТО Куят указал на провальную политику альянса
Путин посетил штаб Южного военного округа в Ростове-на-Дону
СБ ООН по запросу РФ проведет заседание по защите украинских детей в ЕС
Что меняет для Азовского моря статус внутреннего: спецпроект «Известий»
Популярное видео
РПЛ: видео голов 14-го тура 6 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 5 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 4 ноября
РПЛ: видео голов 13-го тура 29 октября
РПЛ: видео голов 13-го тура 28 октября
РПЛ: видео голов 13-го тура 27 октября
РПЛ: видео голов 12-го тура 22 октября
РПЛ: видео голов 12-го тура 21 октября
РПЛ: видео голов 11-го тура 8 октября
РПЛ: видео голов 11-го тура 7 октября
РПЛ: видео голов 10-го тура 1 октября
РПЛ: видео голов 10-го тура 30 сентября
РПЛ: видео голов 10-го тура 29 сентября
Селихов: троллинг с Соболевым, ошибки прошлого сезона
«Факел» — «Енисей»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Пари НН» — «Родина»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Родина» — «Пари НН»: видеообзор, первый стыковой матч
«Енисей» — «Факел»: видеообзор, первый стыковой матч
Дуарте: адаптация в «Спартаке», смерть брата, удаление на Малкоме
Топ-10: самые огненные дерби «Спартак» — ЦСКА
Быстров: «Соболев, тренируйся! А про судейство скажу я!»
Топ-10: главные династии российского футбола
Быстров. Чего «Спартак» боялся в Питере? Можно поздравлять «Зенит» с золотом-2024?
Топ-10. Самые дорогие российские футболисты
Быстров: сумасшедшая победа «Спартака», «ВАР в своих интересах»
Топ-10: главные события в 100-летней истории «Динамо»
Материалы сюжета: РПЛ, 15-й тур: «Зенит» — «Краснодар», «Спартак» — «Ростов» и другие матчи
Червиченко: «Самому «Ростову» очень выгодно совмещение постов Карпиным»
«Зенит» не проиграет «Краснодару», а «Ростов» Карпина победит «Спартак». Прогнозы на 15-й тур РПЛ
Лучшая атака «Зенита» против лучшей обороны «Краснодара». Первый круг РПЛ заканчивается суперматчем
Гладилин: «Соболев нужен в матче с «Ростовом»
Мостовой об Абаскале: «Спартак» нанял тренера, которого не знают даже в Испании»
Стало известно расписание всех матчей РПЛ перед зимней паузой
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Цаллагов: «До меня доходили слухи, что чуть ли не я убрал Гаранина из «Сочи»