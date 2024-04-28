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Сегодня, 10:38

Игнатьев: «Спартаку» будет тяжело проявить свои нацеленные атаки в матче с «Локомотивом»

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Бывший тренер сборной России Борис Игнатьев высказался о предстоящем матче 26-го тура РПЛ между «Спартаком» и «Локомотивом».

Игра состоится 28 апреля в Москве на стадионе «Лукойл-Арена». Начало — в 16.15 мск. Главным арбитром встречи был назначен Кирилл Левников.

«Спартак» показал в дерби с ЦСКА игру не от головы, а от сердца. Было много страсти, желания, но не более того. Я думаю, что в данной игре также будет превалировать желание делать все очень быстро, не соблюдая принципов игровой идеи. «Спартаку» будет тяжело проявить свои какие-то нацеленные атаки, если не получится всего того, что было с «Ростовом», где соперники допустили большое количество ошибок в обороне и буквально развалились», — приводит слова Игнатьева «Газета.Ru».

На данный момент «Спартак» занимает 6-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 39 очков. «Локомотив» располагается на 4-й строчке (41 очко).

Источник: «Газета.Ru»
Футбол
РПЛ
ФК Локомотив (Москва)
ФК Спартак (Москва)
Борис Игнатьев
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