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Сегодня, 14:23

Игнатьев поделился ожиданиями от матча «Спартак» — «Пари НН»

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Бывший главный тренер сборной России Борис Игнатьев поделился ожиданиями от матча 29-го тура РПЛ между «Спартаком» и «Пари НН».

«Приличнее выглядят красно-белые. У команды Абаскаля лучше все: подбор игроков, четкая задача. Нижегородцы понимают, что они могут и не выйти из зоны стыков, но качество футболистов и возможностей у «Спартака» гораздо выше. Думаю, Абаскаль добьется положительного результата», — приводит слова Игнатьева «Евро-Футбол.Ру».

На данный момент счет в матче «Спартак» — «Пари НН» — 0:0.

Источник: https://www.euro-football.ru/article/29/1005139101_boris_ignatev_ocenil_shansyi_v_matche_spartak_-_pari_nn
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