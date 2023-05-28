Игнатьев поделился ожиданиями от матча «Спартак» — «Пари НН»

Бывший главный тренер сборной России Борис Игнатьев поделился ожиданиями от матча 29-го тура РПЛ между «Спартаком» и «Пари НН».

«Приличнее выглядят красно-белые. У команды Абаскаля лучше все: подбор игроков, четкая задача. Нижегородцы понимают, что они могут и не выйти из зоны стыков, но качество футболистов и возможностей у «Спартака» гораздо выше. Думаю, Абаскаль добьется положительного результата», — приводит слова Игнатьева «Евро-Футбол.Ру».

На данный момент счет в матче «Спартак» — «Пари НН» — 0:0.