Игнатьев поделился впечатлениями от матча «Спартак» — «Пари НН»

Бывший главный тренер сборной России Борис Игнатьев ответил на вопрос, доволен ли он качеством игры «Спартака» в матче 29-го тура РПЛ с «Пари НН» (0:0).

«Критерий — это результат. Если результата нет, значит что-то делается не так. Одна команда делала все возможное, чтобы не пропустить, а «Спартак» экзаменовал своего соперника весь матч. Московский коллектив не смог найти достаточно ходов, чтобы открыть счет, индивидуально игроки не проявляли себя в районе штрафной площади. «Пари НН» выставил надежную оборону, а у команды Абаскаля в атаке было много хаоса и не хватало организации. Это странно, учитывая тот факт, что загодя можно было сказать о манере обороны нижегородцев. Промес и Зиньковский проявляли инициативу, но этого не хватило. В целом матч понравился, было много хорошей спортивной борьбы», — приводит «Евро.Футбол.Ру» слова Игнатьева.

После этой игры «Спартак» сохранил третью строчку в турнирной таблице чемпионата России, имея в активе 54 очка. «Пари НН» идет на 14-й позиции, набрав 27 очков.

В 30-м туре красно-белые сыграют с «Крыльями Советов», а команда из Нижнего Новгорода встретится с «Химками». Оба матча пройдут 3 июня.