Игнатьев: «Станкович поднял планку требований в «Спартаке»

Заслуженный тренер РСФСР Борис Игнатьев поделился впечатлениями от победы «Спартака» над «Рубином» (1:0) в матче 7-го тура РПЛ.

— У хозяев было преимущество, которое должно было вылиться в забитые мячи. Голов с игры не забили, только один с пенальти. Но в целом команда играла надежно, уверенно, с большим желанием. Скорости у красно-белых были высокие, поэтому не все получалось в плане доведения атак до логического завершения. Так бывает. Сейчас «Спартак» очень хочет играть в футбол, выигрывать, и делает очень много. Но не все получается у ворот соперника. Мы вчера это и увидели.

Кроме того, видно, как игроки относятся к обороне — они все возвращаются, начинают отбор мяча от линии атаки, и проявляют себя дисциплинированно в игровых эпизодах при потере мяча. Заметно, что Станкович поднял планку требований в этом направлении, — приводит слова Игнатьева «Евро-Футбол.Ру».

«Спартак» (14 очков) поднялся на третье место в РПЛ. «Рубин» (10) идет седьмым в турнирной таблице.

В следующем туре команда Деяна Станковича 15 сентября на выезде сыграет с махачкалинским «Динамо». «Рубин» двумя днями ранее дома примет «Крылья Советов».