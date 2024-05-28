Игнатьев полагает, что «Пари НН» и «Урал» останутся в РПЛ по итогам стыковых матчей

Бывший главный тренер сборной России Борис Игнатьев поделился мыслями в преддверии стыковых матчей за право сыграть в РПЛ в следующем сезоне.

«Из того, что мы видели, думаю, «Пари НН» и «Урал» останутся в РПЛ. «Арсенал» и «Акрон» так и продолжат выступать в первой лиге. У них не хватит мастерства и умения. Им не хватит одной только запредельной мотивации. Общекомандный уровень мастерства и класс отдельных футболистов у клубов РПЛ выше, поэтому у них преимущество. Конечно, бывает всякое, но достаточно даже посмотреть результаты стыковых матчей прошлого сезона. Тогда «Родина» и «Енисей» не смогли противостоять клубам РПЛ, хотя делали все возможное», — цитирует Игнатьева Legalbet.

Четыре стыковых матча между клубами РПЛ и первой лиги пройдут 29 мая и 1 июня.