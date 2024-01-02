Игнатьев пожелал российскому футболу притока квалифицированных игроков

Бывший главный тренер сборной России Борис Игнатьев рассказал о пожеланиях российскому футболу в 2024 году.

«Хотел бы пожелать российскому футболу той же страсти и неуступчивости, как было в большинстве матчах в прошлом году. А также желание футболистов проявлять себя от и до не только в одной игре, но и многих других противостояниях. Конечно же, желаю притока квалифицированных игроков в наш чемпионат», — приводит слова Игнатьева Betonmobile.

Ранее Игнатьев назвал хавбека «Краснодара» Сперцяна открытием 2023 года.

После 18 туров РПЛ «Краснодар» с 38 очками лидирует в турнирной таблице, на втором месте — «Зенит» (36), тройку сильнейших замыкает «Динамо» (32).