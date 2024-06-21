Игнатьев предположил, что «Локомотив» заменит Глушенкова и Миранчука футболистами лучших клубов Европы

Бывший главный тренер сборной России Борис Игнатьев поделился мнением о перспективах «Локомотива» в новом сезоне РПЛ после ухода нападающего Максима Глушенкова и возможного перехода в другую команду полузащитника Антона Миранчука.

«Конечно, уход Глушенкова и потенциальный уход Миранчука в одно трансферное окно — это потеря. Но не думаю, что «Локомотив» просто так отпускает этих игроков, не подыскивая им достойную замену. Отпуская Миранчука и Глушенкова клуб несет ответственность за результат в новом сезоне. Но заявлять про то, что уход этих футболистов говорит об отсутствии амбиций у «Локомотива» на следующий сезон, я бы не стал. Полагаю, что на сегодняшний день у клуба такая позиция: продаем Глушенкова, зарабатываем деньги и берем нового игрока. Вдруг сейчас кто-то из лучших клубов Европы приедет», — цитирует Игнатьева Legalbet.

По итогам минувшего сезона «Локомотив» занял четвертое место в чемпионате России. Железнодорожники набрали 53 очка за 30 туров.