Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Премьер-лига (РПЛ). Новости
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Зимний Кубок РПЛ 2024
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 21:38

Игнатьев предположил, что «Локомотив» заменит Глушенкова и Миранчука футболистами лучших клубов Европы

Алина Савинова
Telegram Дзен

Бывший главный тренер сборной России Борис Игнатьев поделился мнением о перспективах «Локомотива» в новом сезоне РПЛ после ухода нападающего Максима Глушенкова и возможного перехода в другую команду полузащитника Антона Миранчука.

«Конечно, уход Глушенкова и потенциальный уход Миранчука в одно трансферное окно — это потеря. Но не думаю, что «Локомотив» просто так отпускает этих игроков, не подыскивая им достойную замену. Отпуская Миранчука и Глушенкова клуб несет ответственность за результат в новом сезоне. Но заявлять про то, что уход этих футболистов говорит об отсутствии амбиций у «Локомотива» на следующий сезон, я бы не стал. Полагаю, что на сегодняшний день у клуба такая позиция: продаем Глушенкова, зарабатываем деньги и берем нового игрока. Вдруг сейчас кто-то из лучших клубов Европы приедет», — цитирует Игнатьева Legalbet.

По итогам минувшего сезона «Локомотив» занял четвертое место в чемпионате России. Железнодорожники набрали 53 очка за 30 туров.

Источник: Legalbet
Антон Миранчук
Футбол
РПЛ
ФК Локомотив (Москва)
Борис Игнатьев
Максим Глушенков
1
0
Читайте также
Футболист Диего Форлан сыграл на крупном ветеранском турнире по теннису
Сербия ушла от поражения в матче Евро-2024 против Словении
Врач назвал наиболее опасные с точки зрения заражения ботулизмом продукты
Словакия – Украина, 21 июня 2024 года: прямая онлайн-трансляция матча 2-го тура группового этапа Евро-2024
Черногория и соседние страны из-за аварии оказались почти полностью обесточены
Политолог рассказал о последствиях вступления в ЕС для Украины и Молдавии
Популярное видео
«Балтика» — «Зенит»: суперфинал Кубка России, видеообзор матча
«Аль-Хиляль» — «Аль-Наср»: видеообзор матча
«Аль-Наср» — «Аль-Иттихад»: видеообзор матча
«Севилья» — «Барселона»: видеообзор матча, 38-й тур чемпионата Испании
«Реал» — «Бетис»: видеообзор матча, 38-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 30-го тура 25 мая
«Реал Сосьедад» — «Атлетико»: видеообзор, чемпионат Испании
«Жирона» — «Гранада»: видеообзор матча, 38-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 29-го тура 20 мая
«Вильярреал» — «Реал»: видеообзор матча, 37-й тур чемпионата Испании
«Валенсия» — «Жирона»: видеообзор матча, 37-й тур чемпионата Испании
«Бетис» — «Реал Сосьедад»: видеообзор, чемпионат Испании
«Атлетико» — «Осасуна»: видеообзор матча, 37-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 29-го тура 19 мая
«Барселона» — «Райо Вальекано»: видеообзор, чемпионат Испании
РПЛ: видео голов 29-го тура 18 мая
«Аль-Наср» — «Аль-Хиляль»: видеообзор матча
«Реал Сосьедад» — «Валенсия»: видеообзор, чемпионат Испании
«Альмерия» — «Барселона»: видеообзор, чемпионат Испании
«Аталанта» — «Ювентус»: видеообзор матча, финал Кубка Италии
«Зенит» — ЦСКА: Кубок России, финал Пути РПЛ, видеообзор матча
«Жирона» — «Вильярреал»: видеообзор матча, 36-й тур чемпионата Испании
«Реал» — «Алавес»: видеообзор матча, 36-й тур чемпионата Испании
«Балтика» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Барселона» — «Реал Сосьедад»: видеообзор матча
РПЛ: видео голов 28-го тура 12 мая
Материалы сюжета: РПЛ, лето 2024: трансферы, сборы и товарищеские матчи
«Локомотив» объявил об уходе Худякова
В «Карабахе» опровергли новость о согласовании контракта с полузащитником «Краснодара» Кади
Агент полузащитника ЦСКА Айссауи подтвердил, что игрок уходит в аренду в «Шериф»
«Оренбург» арендовал Москвичева и Михайлова у «Зенита»
Агент Миранчука: «Встреча с «Локомотивом» состоялась. На 99,9 процентов Антон не останется в клубе»
Станкович познакомился с футболистами «Спартака» на базе в Тарасовке
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Открой глаза на свое будущее

«Локомотив» объявил об уходе Худякова