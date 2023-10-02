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Сегодня, 16:31

Игнатьев признался, что не ожидал лидерства «Краснодара» после 10 туров РПЛ

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Бывший главный тренер сборной России Борис Игнатьев заявил, что не ожидал лидерства «Краснодара» в турнирной таблице РПЛ после десяти сыгранных туров.

«Можно говорить о хорошо проделанной работе, можно говорить, что приехал Владимир Ивич и нащупал те нити, которые двигают краснодарский футбол в нужном направлении. Команда находится на первом месте и при качественной игре, и при игре, которая воспринимается на глаз приятно болельщику, интересно. До сего момента у меня не было никакого представления о том, что «Краснодар» вместе с «Крыльями Советов» будет в числе лидеров российского чемпионата. Для того чтобы быть лидером в РПЛ, нужно решить множество вопросов: и организационных, и финансовых, и селекционных. С точки зрения селекции «Краснодар» проводит большую работу, она у них во главе угла находится. С каждым разом они подбирают игроков все более лучших, отвечающих и стилистическим особенностям, и желающих вместе с клубом добиваться результатов», — приводит слова Игнатьева «Газета.Ru».

После 10 туров «Краснодар» лидирует в турнирной таблице РПЛ, набрав 24 очка. Второе место занимают «Крылья Советов» (21 очко). Замыкает тройку «Локомотив» (18 очков).

Источник: https://www.gazeta.ru/sport/news/2023/10/02/21409603.shtml?updated
Футбол
РПЛ
ФК Краснодар
Борис Игнатьев
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