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Сегодня, 07:45

Игнатьев прокомментировал 73-е место РПЛ в рейтинге сильнейших чемпионатов

Камила Абдурахманова
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Экс-главный тренер сборной России Борис Игнатьев рассказал о рейтинге Международной федерации футбольной истории и статистики (IFFHS), в котором РПЛ занимает 73-е место.

«Нет смысла на этот рейтинг обращать внимания. Сейчас к России нет серьезного отношения. Вопиющая несправедливость и бестактность по отношению к нам. Мы практически не играем сейчас ни с кем. Как сейчас можно определять рейтинг? Конечно, как только мы начнем выступать на международной арене, рейтинг будет совсем в иной плоскости.

Чемпионаты Беларуси, Армении, Грузии и Армении выше? Это смешно! Ситуация парадоксальная. Как эти чемпионаты могут быть оценены таким образом? Конечно, Россия занимает другую позицию. Тут политика, а не спорт. Этот рейтинг — бред!» — заявил Игнатьев Legalbet.ru.

На первом месте рейтинга — итальянская Серия А (1992 очка), на втором — испанская Примера (1885 очков), а замыкает тройку лидеров английская Премьер-лига (1871 очко). В первую десятку также вошли чемпионаты Аргентины, Германии, Бразилии, Португалии, Франции, Бельгии и Нидерландов.

РПЛ находится в рейтинге ниже азербайджанской лиги (36-е место), украинской (38), армянской (46), белорусской (59) и грузинской (70). Чемпионат Казахстана занял 86-ю строчку этого рейтинга.

Источник: Legalbet.ru
РПЛ
Борис Игнатьев
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