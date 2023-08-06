Борис Игнатьев: «Дзюба во встрече с ЦСКА не показал свой уровень»

Заслуженный тренер РСФРС Борис Игнатьев оценил игру форварда «Локомотива» Артема Дзюбы в матче 3-го тура РПЛ с ЦСКА (1:4).

«Дзюба во встрече с ЦСКА не показал свой уровень. Но это потому, что очень грамотно против него играли футболисты обороны ЦСКА. Там больше зависело не от него, а от защитников «армейцев», которые грамотно действовали против Артема. В особенности Роша, про которого я уже говорил. Он здорово играл на опережении и выиграл много единоборств. Не надо сразу вешать ярлыки про разочарование», — цитирует Игнатьева «Евро-Футбол.ру».

«Локомотив» с 4 баллами находится на 8-й строчке. В 4-м туре РПЛ железнодорожники сыграют на своем поле с «Крыльями Советов».