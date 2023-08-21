Игнатьев — о матче «Спартак» — «Зенит»: «Карасев сразу показал, что он — Карасев. Игроки это поняли»

Бывший тренер сборной России Борис Игнатьев оценил игру 5-го тура РПЛ между «Спартаком» и «Зенитом» (1:3).

«Результат матча мог быть другим, если бы у «Спартака» получилось все, что он задумал. И, если бы у него были игроки такого уровня, какие есть в «Зените». В целом матч понравился: динамичный, напряженный, много энергии, единоборств. Но и много брака — от того, что высока была цена игры. И даже не с точки зрения набранных очков, а в плане престижа, того, как команды будут чувствовать себя дальше», — приводит «РБ Спорт» слова Игнатьева.

Также он поделился мнением о судействе Сергея Карасева в этой встрече.

«По-моему, он сразу начал давать карточки и свистеть, памятуя о том, что мы будет говорить о судействе. И стараясь сделать так, чтобы игра не вышла из-под контроля. Он нашел баланс, сразу показал, что он — Карасев. Игроки это поняли. При этом он не мешал смотреть футбол», — добавил специалист.

«Зенит» набрал 10 очков и поднялся на четвертое место в турнирной таблице РПЛ. «Спартак» с 9 очками занимает шестую строчку. В 6-м туре сине-бело-голубые сыграют против «Урала», а красно-белые встретятся с «Ахматом».

Московский клуб не может обыграть петербуржцев в чемпионате России на протяжении 6 лет. В последний раз «Спартак» обыгрывал «Зенит» в сезоне-2017/18.