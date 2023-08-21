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Сегодня, 15:40

Игнатьев — о матче «Спартак» — «Зенит»: «Карасев сразу показал, что он — Карасев. Игроки это поняли»

Алина Савинова
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Бывший тренер сборной России Борис Игнатьев оценил игру 5-го тура РПЛ между «Спартаком» и «Зенитом» (1:3).

«Результат матча мог быть другим, если бы у «Спартака» получилось все, что он задумал. И, если бы у него были игроки такого уровня, какие есть в «Зените». В целом матч понравился: динамичный, напряженный, много энергии, единоборств. Но и много брака — от того, что высока была цена игры. И даже не с точки зрения набранных очков, а в плане престижа, того, как команды будут чувствовать себя дальше», — приводит «РБ Спорт» слова Игнатьева.

Также он поделился мнением о судействе Сергея Карасева в этой встрече.

«По-моему, он сразу начал давать карточки и свистеть, памятуя о том, что мы будет говорить о судействе. И стараясь сделать так, чтобы игра не вышла из-под контроля. Он нашел баланс, сразу показал, что он — Карасев. Игроки это поняли. При этом он не мешал смотреть футбол», — добавил специалист.

«Зенит» набрал 10 очков и поднялся на четвертое место в турнирной таблице РПЛ. «Спартак» с 9 очками занимает шестую строчку. В 6-м туре сине-бело-голубые сыграют против «Урала», а красно-белые встретятся с «Ахматом».

Московский клуб не может обыграть петербуржцев в чемпионате России на протяжении 6 лет. В последний раз «Спартак» обыгрывал «Зенит» в сезоне-2017/18.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/boris-ignat-ev-karasev-srazu-pokazal-chto-on-karasev-igroki-e-to-ponyali/
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
ФК Спартак (Москва)
Борис Игнатьев
Сергей Карасев (судья)
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 5 4 1 0 9-2 13
2
 Урал 5 4 1 0 8-3 13
3
 Зенит 5 3 1 1 10-5 10
4
 Динамо 5 3 1 1 11-9 10
5
 ЦСКА 5 3 0 2 12-8 9
6
 Спартак 5 3 0 2 12-10 9
7
 Кр. Советов 5 2 2 1 12-8 8
8
 Ростов 5 2 1 2 7-11 7
9
 Ахмат 5 2 0 3 9-8 6
10
 Сочи 5 2 0 3 8-7 6
11
 Локомотив 5 1 3 1 9-9 6
12
 Рубин 5 1 2 2 6-11 5
13
 Пари НН 5 1 1 3 2-5 4
14
 Балтика 5 1 0 4 3-8 3
15
 Факел 5 1 0 4 5-10 3
16
 Оренбург 5 0 1 4 3-12 1
Результаты / календарь
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30 тур
25.08 17:30
Оренбург – ЦСКА
 - : -
25.08 20:00
Факел – Краснодар
 - : -
26.08 15:00
Зенит – Урал
 - : -
26.08 17:30
Рубин – Динамо
 - : -
26.08 19:30
Спартак – Ахмат
 - : -
26.08 20:00
Пари НН – Ростов
 - : -
27.08 17:30
Кр. Советов – Балтика
 - : -
27.08 20:00
Сочи – Локомотив
 - : -
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«Краснодар» — «Динамо»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Факел»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Локомотив»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
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