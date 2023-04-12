Игнатьев: «Локомотиву» в матче с «Зенитом» не хватило уверенности»

Бывший главный тренер сборной России Борис Игнатьев прокомментировал поражение «Локомотива» от «Зенита» (1:2) в матче 22-го тура чемпионата России.

«Локомотиву» в матче с «Зенитом» не хватило уверенности и спортивной наглости. Это сопряжено тем, что в составе санкт-петербургского клуба играют большие мастера. Хотя в первом тайме железнодорожники чувствовали себя уверенно, много атаковали, брали инициативу на себя и не боялись ошибиться. Такое действие поставило зенитовцев в затруднительное положение, потому что обычно с ними играют очень толерантно. Также «Локомотив» в первом тайме окрылил гол Максима Глушенкова. Во втором тайме у московской команды ушла уверенность. «Зенит» же наоборот чуть прибавил и все", — приводит Betonmobile.ru слова Игнатьева.

После 22 матчей «Зенит» лидирует в турнирной таблице РПЛ, набрав 54 очка. «Локомотив» — 11-й (25 очков).