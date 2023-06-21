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Игнатьев: «Хочу выразить огромную благодарность «Локомотиву», мне дали возможность расти и развиваться»

Мария Гусева
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Нападающий Иван Игнатьев прокомментировал расторжение контракта с «Локомотивом».

«Я хочу выразить огромную благодарность футбольному клубу «Локомотив» за год, который я провел в его составе, — цитирует пресс-слудба клуба Игнатьева. — Вы дали мне возможность расти и развиваться! Конечно же, я очень благодарен тренерскому составу и всем работникам, которые делают эту команду по-настоящему великой. Вы поддерживали меня, давали советы и помогали мне становиться лучше».

24-летний форвард выступал за «Локомотив» с июля 2022 года.

В сезоне-2022/23 Игнатьев провел 27 матчей за железнодорожников, забил пять голов и сделал две результативные передачи.

Источник: https://www.fclm.ru/news/n/ivan-ignatev-pokinul-lokomotiv-/
Иван Игнатьев
Футбол
РПЛ
ФК Локомотив (Москва)
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