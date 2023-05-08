Игнатьев прокомментировал выигранный «Зенитом» титул чемпионов РПЛ

Ветеран отечественного футбола Борис Игнатьев прокомментировал выигранный «Зенитом» титул чемпионов РПЛ.

«Номинально конкуренция была, но в реалиях все было ясно. Многие, кто внимательно следит за футболом, предрекал победу этой команды. Причины вполне очевидны и понятны. Здесь все справедливо и по-спортивному. Многие говорят, что в играх «Зенита» часто есть замечания к людям, которые обслуживают матчи. Но они не настолько весомые. Вряд ли потусторонние силы помогают питерцам выиграть титул. Так что победа «Зенита» в чемпионате вполне объективна. Главные действующие лица — это тренерский штаб и сами футболисты, конечно. Может ли поменяться ситуация на следующий сезон? Точно о таких вещах сказать нельзя. Вдруг завтра ЦСКА или «Спартак» купят Роналду и Месси. И все это может произойти быстро. Исходя из сегодняшних реалий, я бы сказал однозначно — у «Зенита» большие шансы сохранить титул и в следующем сезоне», — приводит слова Игнатьева «Евро-Футбол.Ру».

В сезоне-2022/23 петербургский клуб обеспечил себе чемпионство за четыре тура до финиша. Отрыв «Зенита» от идущего на втором месте ЦСКА по итогам 26-ти туров РПЛ составляет 13 очков. В каждом из пяти сезонов, в которых Семак руководил командой, он приводил ее к чемпионскому титулу в чемпионате России.