Игнатьев: «Не нравится, как «Локомотив» действует в обороне»

Бывший главный тренер сборной России Борис Игнатьев отметил, что игроки «Локомотива» не всегда выполняют свои прямые функции в защите.

В 25-м туре РПЛ железнодорожники сыграли вничью с «Рубином» в Казани (1:1).

«Мне не нравится, как игроки «Локомотива действуют в обороне. У нас сегодня, такое впечатление, забывают, что защитник — это прежде всего защитник. Они должны уметь мяч отбирать, страховать друг друга, бороться с форвардами. А дальше уже, пожалуйста, атакуйте, обыгрывайте, но это сверх требований, так сказать, произвольная программа. Почему-то нам больше нравится, как защитник действует в атаке, чем в обороне. Ну, как защитники «Локомотива» дали вчера Даку обыграть их на фланге? Один атакует, другой не страхует. Человек бежит с центра поля. Ну, по крайней мере, нужно проявить функции защитника: сделать фол, оторвать ему голову, получить желтую карточку. Что-то нужно сделать! Но не допустить до такой ситуации, что Даку до чужих ворот спокойно добежал и гол сделал», — приводит «РБ Спорт» слова Игнатьева.

На данный момент «Локомотив» с 38 очками занимает четвертое место в турнирной таблице чемпионата России.