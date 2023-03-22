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Игнатьев раскритиковал руководство «Торпедо» после увольнения Талалаева: «Безобразие. Как люди хотят выстраивать развитие клуба»

Игнатьев раскритиковал руководство «Торпедо» после увольнения Талалаева
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Бывший главный тренер «Торпедо» Борис Игнатьев прокомментировал для «СЭ» увольнение Андрея Талалаева с поста главного тренера команды.

«Безобразие. Как люди хотят выстраивать развитие клуба, когда нет четкого понимания, что они делают. Это интересный специалист. Люди должны были сидеть, думать, в кого они вкладывают деньги. После этого, определившись, решать такие смертельные для игроков и для самого тренера решения. До этого «Ахмат» и «Химки» нас радовали своей непоследовательностью. «Торпедо» выходит на вторые позиции. Возможно, я ошибаюсь, может, что-то произошло внутри клуба, и пока нам не донесли. Но я хочу заметить, что такого в футболе не должно быть. Должны нести ответственность те люди, которые принимают решения по приему на работу того или иного специалиста. Уходите вместе с тем человеком, которого вы пригласили. Вы допустили большую стратегическую ошибку. Я соболезную Андрею Талалаеву. Думаю, что он не останется без команды, а «Торпедо» будет пожинать плоды своих решений», — сказал Игнатьев корреспонденту «СЭ» Сергею Жукову.

Также Игнатьев поделился мнением, кто сейчас может возглавить «Торпедо».

«Кто сейчас может взять «Торпедо» под свой контроль? Никто. Сейчас человек придет, он должен определить возможности, какие перспективы, что они умеют. На это уходит время. А у них нет очков, нет понимания, по какому пути идти», — добавил Игнатьев.

Талалаев возглавлял «Торпедо» с октября 2022 года. Под его руководством команда провела 12 матчей, одержала одну победу, дважды сыграла вничью и потерпела девять поражений.

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Андрей Талалаев
ФК Торпедо (Москва)
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