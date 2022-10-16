Игнатьев рассказал, что мог сходить в клуб, чтобы отвлечься от футбола

Нападающий «Локомотива» Иван Игнатьев высказался о своей игре в текущем сезоне.

«Можно ли сказать, что я сейчас в лучшей форме за карьеру? Я так смотрю со стороны, по меркам российского футбола, у нас нападающие в основном раскрываются в определенный период. Да, у меня есть удачные и неудачные игры. Но, считаю, в моем случае главное — работать и тренироваться. И впереди, может, будут супер успешные сезоны в плане результативности. Главное сейчас сосредоточиться на тренировках, убрать все в сторону. Раньше было много моментов всяких. Отвлекал себя от футбола всякой фигнёй. Я клубы часто не посещал. Но мог сходить, не отрицаю. Но сейчас основной фокус на футболе и это дает свои плоды», — приводит слова Игнатьева Sport24.

Он также заявил, что сейчас не ставит перед собой никаких целей, а просто хочет выходить на поле и помогать команде добиваться результатов. По его словам, голы будут приходить вследствие его работы и помощи партнерам по команде.

В нынешнем сезоне 23-летний футболист провел 15 матчей в составе «Локомотива», забил четыре мяча и отдал две результативные передачи.