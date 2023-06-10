Игнатьев: «Факел» — опытная и знающая цену эпизодам команда, поэтому воронежцы выглядели мощнее «Енисея»

Футбольный эксперт Борис Игнатьев поделился впечатлениями от ответного стыкового матча за право играть в РПЛ между «Факелом» и «Енисеем» (2:0).

«Матч получился эмоциональным, как я и ожидал. Такие встречи всегда очень напряженные, что приводит к большому количеству ошибок. «Енисей» во втором тайме мне понравился своими вкусовыми качествами. Он проявлял себя более раскованно и свободно. Но при взятии ворот и при обороне допустил ошибки, имея две хорошие возможности забить во втором тайме. А так симпатичная команда. Но «Факел» более опытный и знающий цену эпизодам. Играя в РПЛ, соперники его приучили, что если ты допустишь ошибку, то уступаешь. Поэтому воронежцы выглядели мощнее соперника. Вообще этот матч мне больше понравился, чем часом ранее, в котором победили нижегородцы», — приводит «Евро-Футбол.Ру» слова Игнатьева.

«Факел» обыграл «Енисей» по сумме двух матчей и сохранил прописку в РПЛ. Команда из Красноярска в следующем сезоне продолжит выступление в первой лиге.