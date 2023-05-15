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15 мая, 23:02

Игнатьев: «Семак был трудолюбивым игроком. Он очень ответственный, поэтому успешен во всех делах»

Мария Гусева
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Бывший главный тренер сборной России Борис Игнатьев рассказал, каким игроком был Сергей Семак, который сейчас возглавляет «Зенит».

— Семак у меня в сборной играл, — цитирует «РБ Спорт» Игнатьева. — Я часто ездил в Париж, когда он за «ПСЖ» выступал. Смотрел там за его тренировками, игрой. Такая работа у тренера сборной.

— Он же не был выдающимся игроком даже по нашим меркам?

— Что значит «выдающийся»? Конечно, он мяч на носу не носил. Но он делал то, что умеет, приблизительно одинаково, серьезно походил к выполнению задач. У Семака не было такого, что в одном матче он мог сыграть на 100 процентов, а в другом — на 20. Он мог сыграть на 90, 80 процентов, но делал это всегда. Очень трудолюбивый игрок. Если соглашался с идеями тренера, разбивался в лепешку, чтобы их выполнить. Сергей — очень серьезный и ответственный человек, поэтому он успешен во всех делах.

7 мая в матче 26-го тура чемпионата России «Зенит» обыграл «Спартак» (3:2) и досрочно стал чемпионом страны. Под руководством Сергея Семака петербуржцы пятый раз подряд завоевали золотые медали в РПЛ.

Источник: РБ Спорт
Сергей Семак
Футбол
Борис Игнатьев
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