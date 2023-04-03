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Сегодня, 14:27

Игнатьев рассказал об особенностях работы Семака и Карпина

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Бывший главный тренер сборной России Борис Игнатьев оценил работу Валерия Карпина и Сергея Семака в клубах РПЛ.

«Оценивая выступления «Ростова», надо отдать должное тренерскому штабу, который возглавляет Карпин. Только глупцы не понимают, что многое зависит от главнокомандующего. Хорошая команда у Карпина — игроки податливы, понимают требования. Валерий Георгиевич дает футболистам положительные эмоции и они верят в это направление, потому что их работа приносит очки. Валерию Георгиевичу удалось объединить футболистов вокруг себя.
Смог бы Семак во главе «Ростова» показывать такие результаты? У Сергея Богдановича в два раза сложнее доля, чем у Карпина. Образно, вы работаете с дураками, которые смотрят вам в рот и выполняют все, что вы говорите. Или есть люди со своим творческим «я», которые могут подумать: «Причем здесь тренер? Я Малком, играл в сборной Бразилии». Нужно умело уметь владеть коллективом и знать, на что нажимать, чтобы все работало.
Убрать Семака игроками «Зенита» ничего не стоит, но он их устраивает во всем и они хотят с ним работать. Поэтому у них в клубе на протяжении четырех лет нет эксцессов и скандалов», — цитирует Игнатьева Metaratings.ru.

«Зенит» под руководством Семака лидирует в турнирной таблице РПЛ с 51 набранным очком за 21 тур. «Ростов», который возглавляет Карпин, располагается на втором месте в турнирной таблице. Отставание от петербуржцев составляет семь очков.

Источник: https://metaratings.ru/news/ignatev-dolya-semaka-v-dva-raza-slozhnee-chem-u-karpina-240399/
Валерий Карпин
Сергей Семак
Футбол
РПЛ
Борис Игнатьев
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