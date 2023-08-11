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Сегодня, 11:39

Игнатьев рассказал, почему «Рубин» в ближайшее время не сможет бороться за медали РПЛ

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Бывший главный тренер сборной России Борис Игнатьев рассказал, почему казанский «Рубин» в ближайшее время не сможет бороться за медали РПЛ.

«Для этого надо созреть, надо иметь много качеств. Есть ли такие качества у Рахимова? Мне пока не видится в ближайшее время возвращение «Рубина» в элиту российского футбола. Не вижу перспектив, чтобы «Рубин» ворвался в передовые команды РПЛ. Возможно, в далеком будущем. У Рахимова достаточно опыта, но от него мало что зависит. Тут руководство должно захотеть этот вектор. Улучшить условия, селекционную службу, много моментов надо менять», — приводит слова Игнатьева Legalbet.

Рашид Рахимов возглавил «Рубин» весной этого года. Под его руководством казанский клуб вернулся в РПЛ. После трех туров клуб находится на 13-й строчке в турнирной таблице, набрав два очка.

Источник: https://legalbet.ru/news/ignatev-ob-igre-rubina-u-rahimova-dostatochno-opita-no/
Рашид Рахимов
Футбол
РПЛ
ФК Рубин (Казань)
Борис Игнатьев
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