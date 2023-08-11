Игнатьев рассказал, почему «Рубин» в ближайшее время не сможет бороться за медали РПЛ

Бывший главный тренер сборной России Борис Игнатьев рассказал, почему казанский «Рубин» в ближайшее время не сможет бороться за медали РПЛ.

«Для этого надо созреть, надо иметь много качеств. Есть ли такие качества у Рахимова? Мне пока не видится в ближайшее время возвращение «Рубина» в элиту российского футбола. Не вижу перспектив, чтобы «Рубин» ворвался в передовые команды РПЛ. Возможно, в далеком будущем. У Рахимова достаточно опыта, но от него мало что зависит. Тут руководство должно захотеть этот вектор. Улучшить условия, селекционную службу, много моментов надо менять», — приводит слова Игнатьева Legalbet.

Рашид Рахимов возглавил «Рубин» весной этого года. Под его руководством казанский клуб вернулся в РПЛ. После трех туров клуб находится на 13-й строчке в турнирной таблице, набрав два очка.