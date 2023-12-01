Игнатьев считает, что ЦСКА обыграет «Ростов» с минимальным преимуществом

Бывший главный тренер сборной России Борис Игнатьев рассказал, кого считает фаворитом матча 17-го тура РПЛ ЦСКА — «Ростов».

«Я вижу фаворитами армейцев. У них был неудачный выезд в Ростов в Кубке. Команды прекрасно друг друга знают, обе команды «тепленькие» после недавней встречи. Но у армейцев лучше выстраиваются атакующие порядки. Они найдут ресурсы, резервы и, наверное, будут делать все возможное, чтобы искать счастья на чужой половине поля. При этом, исходя из тех ошибок, которые допускают игроки обороны, думаю, за счет футболистов середины поля и атакующей линии Федотов сделает все возможное, чтобы команда при потере мяча быстро переключалась с одной фазы на другую. Поэтому, полагаю, армейцы возьмут верх и решат дело, пусть и с минимальным преимуществом, но в свою пользу», — цитирует Игнатьева «Газета.Ru».

Матч между «Ростовом» и ЦСКА пройдет 3 декабря и начнется в 14.00 по московскому времени. На данный момент армейцы с 25 очками занимают шестое место в турнирной таблице чемпионата России. «Ростов» идет на десятой строчке (10).