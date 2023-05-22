Игнатьев считает, что ЦСКА сохранит вторую строчку в чемпионате России

Бывший главный тренер сборной России Борис Игнатьев заявил, что «Спартаку» не удастся обойти ЦСКА и занять второе место в РПЛ.

«ЦСКА уже забыл про вчерашнее поражение от «Спартака». Армейцы мотивированы взять серебряные медали РПЛ и готовятся к следующему матчу. «Краснодар» в последних матчах хорош. Армейцы могут в этой игре потерять очки, скорее всего, будет ничья. Но даже более сложный календарь, чем у «Спартака», не помешает армейцам остаться на второй строчке. Красно-белые плохо играют с аутсайдерами. «Пари Нижний Новгород» они точно обыграют, а вот из Самары им будет очень тяжело увезти три очка. «Спартак» лишь сократил отставание от ЦСКА, но к серебряным медалям они не приблизились», — приводит слова Игнатьева Legalbet.

ЦСКА, идущий на второй позиции в РПЛ, имеет в своем активе 54 очка после 28-и матчей. «Спартак» расположился на третьей строчке, отставая от армейского коллектива на один балл.