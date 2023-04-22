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22 апреля, 23:53

Игнатьев: «Не все футболисты соответствуют тем задачам, которые стоят перед «Динамо»

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Бывший главный тренер сборной России Борис Игнатьев высказался о победе «Зенита» над «Динамо» (3:1) в матче 24-го тура РПЛ.

«Счет логичный, или все-таки «Динамо» не наиграло на такое поражение? Счет вполне соответствующий тому, что происходило на поле. «Зенит» был сильнее. У него было больше моментов, которые исходили из возможностей большей группы мастеров, чем у «Динамо». Они заставляли ошибаться соперника. А во втором тайме мне показалось, что у гостей возникли психологические проблемы, такие, как были в предыдущих матчах. Они могли проиграть более крупно. Просто не все футболисты соответствуют тем задачам, которые стоят перед «Динамо». А в целом достойная игра», — приводит слова Игнатьева «Евро-Футбол.Ру».

После 24 туров «Зенит» с 58 очками продолжает лидировать в турнирной таблице РПЛ. «Динамо» имеет в своем активе 39 очков и занимает пятое место.

Источник: https://www.euro-football.ru/article/29/1005096638_boris_ignatev_vo_vtorom_tayme_u_dinamovcev_voznikli_psihologicheskie_problemyi_i_oni_mogli_proigrat_zenitu_krupnee
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